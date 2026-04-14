Machtwechsel in Ungarn Wahlklatsche für Orban - Schock für Europas Rechte?

EUROPÄISCHE UNION

Das Rechtsaußen-Bündnis in der Europäischen Union, Patrioten für Europa (PfE), verliert mit Orbans Abwahl den einzigen Regierungschef aus den eigenen Reihen. Die politische Gruppe sicherte Orban und Fidesz nach der Wahl volle Unterstützung zu und verwies in einem Statement auf die Bedeutung der "Verteidigung der nationalen Souveränität und der konservativen Werte in Europa". Zur PfE gehören unter anderem auch Politiker von Rassemblement National, der italienischen Lega und der FPÖ. Die Gruppe stellt im Europäischen Parlament derzeit mit 85 Abgeordneten die drittstärkste Fraktion.

Manfred Weber, der Vorsitzende der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP), sprach von einer massiven Schwächung der Populisten. "Mit der Niederlage von Viktor Orban haben die Rechtspopulisten auch europaweit ihre Symbolfigur, ihre Anführer-Figur verloren", sagte er dem ARD-Europastudio Brüssel. Die EVP stellt mit 184 Abgeordneten die größte Fraktion im Europäischen Parlament und mehrere europäische Regierungschefs.

GROSSBRITANNIEN

Für den britischen Rechtspopulisten und Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, dessen Reform-Partei noch immer die Umfragen anführt, war der abgewählte ungarische Regierungschef schon seit längerem toxisch geworden. Spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hielt der Brite sich mit Sympathiebekundungen für Orban, den er einst als Vorbild gepriesen hatte, deutlich zurück. Der Schmusekurs Orbans mit Moskau kam selbst bei eingefleischten EU-Gegnern auf der Insel nicht gut an.