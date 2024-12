Zur Asyldebatte betonte Dobrindt, dass Deutschland in den vergangenen Jahren seine humanitäre Verpflichtung übererfüllt habe und "deswegen alle Debatten, die jetzt da aufkommen, man könne nicht und dürfe nicht in so einer Phase über die Fragen der Migration reden", falsch seien. Im Falle einer positiven Entwicklung entfalle auf Sicht "natürlich auch die Schutzbedürftigkeit in Deutschland" und damit entfällt auch der Grund für ein Aufenthaltsrecht.