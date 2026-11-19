Zürich - Im Machtkampf um das Amt des FIFA-Präsidenten stehen die möglichen Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino nun auch offiziell fest. Der französische Verbandspräsident Philippe Diallo und der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima wurden von Mitgliedsverbänden des Fußball-Weltverbands offiziell als Kandidaten vorgeschlagen. Sie wollen bei der Wahl auf dem FIFA-Kongress am 18. März 2027 in Marokkos Metropole Rabat gegen Infantino antreten.
Machtkampf im Fußball Zwei Gegner für Infantino: FIFA verkündet Herausforderer
dpa 19.11.2026 - 10:30 Uhr