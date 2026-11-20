Tokio - Im Machtkampf um das Amt des FIFA-Präsidenten ist Herausforderer Kozo Tashima bereit, mit dem französischen Verbandspräsidenten Philippe Diallo gegen Amtsinhaber Gianni Infantino zusammenzuarbeiten. "Wir teilen einige moralische oder ethische Positionen, deshalb ist er ein großartiger Partner", sagte Tashima über seinen Kontrahenten Diallo, dem aber deutlich bessere Chancen eingeräumt werden. Diallo wird unter anderem vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) unterstützt. "Ich sehe Diallo nicht als Gegner. Ich will einfach die FIFA verändern", betonte Tashima.