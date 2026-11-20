Darum bewirbt sich Tashima

Der frühere japanische Fußball-Nationalspieler denkt aber nicht darüber nach, seine Kandidatur zurückzuziehen. "Ich will nicht nur FIFA-Präsident sein. Meine Absicht ist es, die FIFA besser zu machen", sagte er. Tashima wolle den Verband aufräumen. Der Asiat, der am Samstag 69 Jahre alt wird, war Präsident des japanischen Fußballverbands und ist heute dessen Ehrenpräsident. Außerdem gehört er zu den 37 Mitgliedern des FIFA-Coucils, dem Leitungsgremium des Weltverbands.