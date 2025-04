Der inzwischen offene Machtkampfs innerhalb des Thüringer BSW um zentrale Führungspositionen an der Parteispitze wird aller Voraussicht nach erst auf einem Parteitag des Landesverbandes Ende April in Gera entschieden werden. Denn nachdem vor wenigen Tagen die aus Bad Salzungen stammende BSW-Landtagsabgeordnete Anke Wirsing angekündigt hatte, sich gemeinsam mit einem Team als Parteivorsitzende bewerben zu wollen, haben die Parteichefs des Thüringer BSW, Katja Wolf und Steffen Schütz, erklärt, sie würden sich auf dem Parteitag ebenfalls erneut um ihre Ämter bewerben. „Allerdings tun wir das nicht – ganz bewusst nicht – mit einem Team“, sagte Schütz am Dienstag. „Das einzige Team, für das wir stehen, sind wir beide.“