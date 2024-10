Machtkampf beim Rekordmeister?: Bericht: Wohl kein neuer Vertrag für Bayern-Boss Dreesen

Übergangslösung mit Rummenigge?

In einem angeblich von Bayern-Finanzchef Michael Diederich unterschriebenen Brief sollen die Münchner von der DFL Erklärungen für das Platzen des Geschäfts gefordert haben. Zudem sei Dreesen laut "Manager Magazin" vom Verein aufgefordert worden, seinen DFL-Posten an Diederich abzutreten. Der Bayern-Boss habe dies abgelehnt.