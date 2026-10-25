Machthaber unter Druck Richtungswahl entscheidet über die Zukunft Serbiens

Vucic versteht es aber auch, bestimmte Wirtschaftsinteressen der westlichen Länder zu bedienen. Er lockt mit großzügigen Anreizen für Investoren, einschließlich eingeschränkter Arbeitnehmerrechte. Gegen erhebliche Widerstände der Bevölkerung will er den Abbau des für den Bau von E-Auto-Batterien wichtigen Rohstoffs Lithium durch einen britisch-amerikanischen Bergbaukonzern im naturgeschützten westserbischen Jadar-Tal durchboxen.

Die Trümpfe der Regierungsmacht

Ein Wahlsieg der Studentenliste gilt trotz der "Referendums-Atmosphäre" im Land bei weitem nicht als sicher. Die "Wahlmaschinerie" der Vucic-Partei SNS ist mächtig. Zu den Mitteln der Manipulation zählen Experten zufolge die Einschüchterung von Wählern - auch mit parteinahen Schlägertrupps -, Stimmenkauf und bewusst nicht auf dem Stand gehaltene Wählerregister.

Die Kontrolle über die weitreichenstarken Medien stellt einen weiteren Trumpf in den Händen von Vucic dar. "Diese Regierung kann die Wahlen gewinnen", befindet Vukosava Crnjanski von der Wahlforschungsgruppe CRTA. "Aber sie kann sie nicht auf demokratischem Wege gewinnen", fügt sie hinzu.