Macht der Worte Wie ein Arzt spricht, kann übers Patientenwohl entscheiden

Tipp: Patienten vom Warten abholen

Auch Benson betont, wie wichtig es sei, als womöglich aufgeregter Patient im Gespräch erst mal ankommen zu können. Eine gute Idee für Hausärzte sei, den Patienten aus dem Wartezimmer abzuholen. "Das bietet Raum für ersten Small Talk und man kann den Gang sehen, aus dem sich viel ableiten lässt."

Die US-Ärztin Wendy Harpham beschreibt in ihrem Buch "Clinical Communication", dass schon die scheinbar simple Alltagsfloskel "Wie geht es Ihnen?" zum inneren Dilemma bei Patienten führen könne: Ist die Frage schon Teil des Arztgespräches oder gehört sie noch zum höflichen Small Talk? Wie viel soll nun preisgegeben werden über den körperlichen Zustand, das emotionale Befinden oder gar das persönliche Leben?

Medizinern könne es helfen, sich selbst zu fragen, wie verunsichert sie von einer bestimmten Frage wären - und welche Formulierung sie selbst besser fänden. "Kommunikation ist eine klinische Kernkompetenz", betont Harpham, die in ihrem Buch Erfahrungen und Erkenntnisse teilt - sowohl aus ihrer Sicht als Ärztin als auch als Krebspatientin.

Die Wahrheit sagen - und trotzdem Hoffnung machen

Die Kommunikation bei schweren Diagnosen erfordere besonderes Feingefühl. "Als ob dies nicht schon Herausforderung genug wäre, muss man dabei zwei Verpflichtungen erfüllen, die sich scheinbar gegenseitig ausschließen: die Wahrheit zu sagen und die Hoffnung der Patienten zu stärken."

In Kliniken haben dafür Pflegekräfte viel Potenzial, erklärt Benson. Sie verbrächten meist viel mehr Zeit als das Ärzteteam beim Patienten, über mehrere Tage hinweg - entsprechend groß sei ihr möglicher positiver Einfluss. Oft bekämen sie auch wesentlich mehr anvertraut, was wiederum entscheidend für den Behandlungserfolg sein könne.

Im Alltag sei die Umsetzung allerdings nicht immer einfach: Der Fachkräftemangel sorge für knapper werdende personelle Ressourcen, zudem träfen oft unterschiedliche Generationen und Menschen mit verschiedenen sprachlichen und kulturellen Hintergründen aufeinander, sagt Kölfen.

Prinzipiell sieht Benson das Gesundheitssystem aber auf gutem Weg. Kommunikation werde an den medizinischen Fakultäten in Deutschland überall und flächendeckend unterrichtet, zahlreiche Fakultäten thematisierten Placebos und Nocebos. "Das Bewusstsein dafür, dass Kommunikation eine zentrale Rolle spielt und große Effekte hat, wird immer größer."