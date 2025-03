„Herr X und Frau Y geben mir jetzt ihren Führerschein. Wir schmeißen jetzt X und Y raus, weil sie blond sind. “ Solche Sätze und andere mit Worten wie „Warum ich das mache? Weil ich es kann“ erklangen in der Kapelle der Hermann-Lietz-Schule in Haubinda – an einem der Abende, an dem sich die Internatsdorfbewohner traditionell treffen, um Kultur zu erleben oder gesellschaftliche Themen zu präsentieren. Dieses Mal war es anders. Gänsehaut blieb, dazu Stille, Betroffenheit, Angst vor menschlicher Rohheit, die surreal erscheinen mag, doch so existent ist wie die Schicksale von dreizehn Menschen, die nichts getan hatten, jedoch von ihren Mitmenschen aussortiert wurden. Weil sich einige Menschen, die glaubten, es stehe ihnen zu, die Macht genommen hatten und „es dadurch einfach konnten“.