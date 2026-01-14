Der Antibürokrat muss ein Brotteroder sein: Denn gefühlt ohne Planung und Genehmigungswege haben sich die Bergstädter am zweiten Januarwochenende 2026 ein bisschen Winter geschaffen. Das Märchen ist jetzt zwar vorbei, die weiße Pracht ist nur noch Brei. „Aber wir sind einfach nur glücklich“, bilanziert der Brotterode-Trusetaler Bürgermeister Kay Goßmann. Und auch Tourismuschefin Peggy Lange ist hochzufrieden. „Die Brotteroder können es einfach. Wir hatten einen Wintertraum, wenn auch nur für zwei Tage. Aber es war ein markantes wintersportliches Lebenszeichen eines Ortes, der diese Tradition pflegt.“