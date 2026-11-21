R. Hild: In meiner ganz frühen Jugend hatte ich Klavier- und Posaunen-Unterricht und ich spielte auch ein bisschen Akkordeon - vornehmlich Seemannslieder und Herbert Roth. Ich bin ja in Ruhla groß geworden und mit meinem Vater viel durch den Thüringer Wald gelaufen, sodass ich die ganzen Örtlichkeiten, die Herbert Roth besungen hat, kenne. Ich kannte das komplette Övre von Herbert Roth aus dem Effeff. Beim Musikstudium ging es dann mit ganz ernsthafter Musik weiter. Wenn Daniel nicht mit der Musical-Idee um die Ecke gekommen wäre, hätte ich mich wohl nicht mehr mit Herbert Roth beschäftigt.

Sehen Sie seine Musik jetzt mit anderen Augen?

R. Hild: Ja. Seine Gesangssätze sind zweistimmig und so perfekt gearbeitet, dass ich dafür von meinem Tonsatzlehrer an der Hochschule immer eine Eins bekommen hätte. Nach so vielen Jahren Abstinenz wieder Herbert-Roth-Lieder zu spielen, das ist schon wie nach Hause kommen.

D. Ebert: Unser Lieblingslied war immer „Dein neuer Skipulli, Modell Marie-Sophie …“ (Ebert rezitiert den kompletten Text). Und als der Auftrag kam, mit dem Texter Karl Müller (Kaschi) doch mal ein Lied über die aufstrebende Bezirksstadt Suhl machen, kann man heute noch raushören, wie subtil der Aufbau der Stadt, der Fortschritt des Sozialismus in dem Titel „Rund um den Waffenschmied“ verpackt wurde. Dass sich die Genossen daran nicht stören konnten, war schon eine Meisterleistung.

Okay, die Idee und der Hintergrund waren da. Wie aber wird daraus ein Musical?

D. Ebert: Mir war zuerst nicht klar, wie ich das angehe. Schreibe ich zuerst die Texte und Rudi komponiert die Musik drauf oder andersherum. Dann kam die Ansage: Ich brauche erst die Texte. Das blöde aber ist, wenn man einen Text schreibt, dann läuft schon ein Film im Kopf und eine Melodie. Da hatten wir Situationen, dass die Melodie aus meinem Kopf von Rudi komponiert wurde, die noch besser war als meine. Ein- oder zweimal habe ich dann gesagt: Nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Am Schluss kam aber immer was Geniales raus. So was Geniales, dass jeder selbst dran schuld ist, der nicht mit einem Ohrwurm aus dem Musical geht.

Daniel Ebert mit Funk-Mikrofonen, die bei den Musicals „Starligth Express“ und „Abenteuerland“ im Einsatz waren und ausgemustert wurden. Foto: Heike Wahl

R. Hild: Erste Titel sind ab März entstanden. Eines der letzten Lieder in dem Musical war als erstes fertig – „Die Frau im Schatten“. Hier geht es um Waltraut Schulz. Das Lied geht mir selbst unter die Haut. Dann mussten wir eine Herbert-Roth-Pause einlegen, weil die Frankenfestspiele in Röttingen liefen, bei denen ich musikalischer Leiter bin und Daniel stand mit einer ziemlich großen Rolle in „Frau Luna“ auch auf der Bühne. Da hatte ich erst einmal ganz andere Melodien im Kopf.

Dass das „Grüne Herz“ im Swing-Stil auf die Bühne kommt, war von Anfang an klar?

R. Hild: Ja, das ist so eine schöne musikalische Erzählart. Und das ist ein Stil, der sich über die Jahrzehnte nicht verändert hat – der reicht von Frank Sinatra bis Roger Cicero.

Stimmt es, dass es ohne die Frankenfestspiele das Musical nicht geben würde?

D. Ebert: Ja. Ich war jetzt schon sieben Mal dabei und hatte oft überlegt, wie man solche Aufführungen nach Suhl bringen könnte. Da habe ich angefangen, mich damit zu befassen, wie das gehen könnte. Es hängt ja viel dran – Genehmigungen, Verträge, Logistik, Schauspieler, Musik, die Musikrechte und so weiter. Für das Musical haben wir ein Medley im Stück verändern müssen, weil wir einige Rechte nicht bekommen hätten. Aber wir haben es geschafft und etwa 60 Minuten Musik im Stück, davon sind etwa acht Minuten von Herbert Roth.

Das klingt nicht nach viel Herbert-Roth-Musik. Aber das Rennsteiglied darf doch sicher nicht fehlen.

R. Hild: Auf keinen Fall. Im Stück wird gezeigt, wie das Rennsteiglied entsteht. Das machen wir auch nicht mit der Band. Herbert Roth – er wird dargestellt von Tim Schultheiß aus Potsdam – sitzt am Klavier und probiert, wie es gehen könnte.

Apropos Band – wie sieht deren Besetzung aus?

R. Hild: Auf Empfehlung von Andreas Lotz haben wir den renommierten Gitarristen Frank Kaiser dabei. Andere Musiker kommen aus Meiningen. Die Multiinstrumentalistin Anna Albu beispielsweise. Sven Viertel und Bassist Holger Mehl machen auch mit. Es sind einige im Team, mit denen ich schon Projekte gemacht habe. Wir haben also Gitarre, Bass, Trompete, Posaune, Reeds, Schlagzeug und eine originale Tischzither von Herbert Roth, die Holger Jacob spielt.

Spielen Sie auch mit oder sind Sie der Mann, der sagt, wo es musikalisch langgeht?

R. Hild: Beides. Ich spiele so wie immer mit – als Bandleader. Am Klavier und mit dem Akkordeon.

Und wie wird das Publikum das Orchester erleben?

D. Ebert: Wir lassen die erste Reihe auf ganzer Bühnenbreite frei und simulieren eine Art Orchestergraben, der mit 20 kleinen Weihnachtsbäumchen, die aus Mäbendorf kommen, geschmückt werden. Wir stellen euch nämlich in den Wald.

R. Hild (lacht): Ach herrlich!

Rudolf Hild bringt die Flyer für das Musical „Gründes Herz“ auf den neuesten Stand und stempelt die Zusatzveranstaltung auf, die dank der Ticket-Nachfrage möglich wird. Foto: Heike Wahl

Das klingt, als würde Mäbendorf eine Rolle spielen im Musical.

D. Ebert: Und was für eine! Meine Eltern, die in Mäbendorf leben, wollen unbedingt was beitragen. Und das ist gut so. Meine Mutter sammelt bei Freundinnen und Bekannten Dirndl, Hüte und etliches mehr für den Kostümfundus und die Requisiten ein. Jetzt brauchen wir noch jemanden, der sich um das alles kümmert und dafür sorgt, dass der richtige Protagonist zur richtigen Zeit, das richtige Kleidungsstück anhat.

Und wie ist es um den Chor bestellt?

R. Hild: Wir haben gute Leute, manche mit Chorerfahrung, manche ohne, einen Musiklehrer und Männer aus dem Dunstkreis des ehemaligen Knabenchores. Leider konnten wir nicht auf Sängerinnen und Sänger aus bekannten Chören zurückgreifen, weil die alle selbst Weihnachtsprogramme haben, proben und sich auf die Auftritte vorbereiten. 12 Sängerinnen und Sänger wären gut. Zwei Tenöre könnten wir noch gut gebrauchen.

Wer besorgt eigentlich die Choreografie für das Musical?

D. Ebert: Wir haben mit Lydia Graßmann eine Choreografin, die freischaffende Tänzerin in einigen Projekten ist und aus Suhl stammt. Sie spielt auch eine kleine Rolle – die von Edeltraud, der Frau von Herbert Roth.

Unsere Empfehlung für Sie Thüringen Rennsteiglied wird Pflichtstoff in der Schule Das Rennsteiglied kommt in Thüringen auf den Stundenplan. Die Landesregierung will es als Pflichtstoff ab kommendem Schuljahr einführen.

Was für bekannte Namen werden dem Publikum noch so auf der CCS-Bühne begegnen?

D. Ebert: Neben Michael Jeske vom Meininger Staatstheater wird David-Jonas Frei auf der Bühne zu erleben sein, der zum Ensemble von Stefanie Hertels Stück „Ganz Paris träumt von der Liebe“ gehörte. Angela H. Fischer, Oliver Döhring (bekannt als „Der kleine Nils“), Tim Schultheiß, Lasarah Sattler, Jannik Sulger, Lorenz Oeltermann auch sind dabei.

Nun könnte man meinen, dass Sie mit den vielen Produktionen des Politischen Aschermittwoch schon reichlich Erfahrungen haben. Nützen die was für das Musical?

D. Ebert: Wir und das CCS-Team haben für den Politischen Aschermittwochs eine gewisse Routine entwickelt. Jetzt aber ist alles neu. Wir bringen das Bühnenbild mit, machen aus CCS-Bühne eine Theater-Bühne, die ein ganz anderes Licht braucht. Und es werden bis zu 20 Akteure auf einmal auf der Bühne sein, die alle ein Mikro haben müssen. So viele hat das CCS gar nicht. Also bin ich auf Suche gegangen und habe Funk-Mikrofone bekommen, die in den Musicals Starlight Express und Abenteuerland im Einsatz waren und aussortiert wurden. Dann habe ich lange nach Pflastern gesucht, mit dem man die Mikros unsichtbar befestigen kann. Da sind gefühlt Millionen Dinge, die bedacht und organisiert sein wollen.

Noch eine Frage: Wird der Produzent auch auf der Bühne oder als eine Art Außen-Klaus zu erleben sein?

D. Ebert: Nein. Ich werde mit meinen Eltern in der ersten Reihe sitzen und wahrscheinlich vor Aufregung tausend Tode sterben.

Das Musical läuft am 18. Sowie am 19. Dezember, jeweils 20 Uhr, im Großen Saal des CCS. Tickets gibt es in der Tourist Information im CCS oder online im Ticketshop Thüringen. Mehr Informationen unter www.gruenes-herz-musical.de.

Die Köpfe hinter „Grünes Herz“

Daniel Ebert

wurde 1972 in Suhl geboren. Nach Ausbildungen zum Grundschullehrer, Kaufmann im Einzelhandel und Filmtheatertechniker begann er 1995 als freier Mitarbeiter beim MDR Fernsehen. Mehr als 20 Jahre moderierte er deutschlandweit für öffentlich-rechtliche und private Sender, bevor er zum Fernsehen wechselte. Dort ist er heute als Moderator und Produzent verschiedener, überwiegend satirischer Sendungen tätig. Mit „NONSENF – die WochenrückShow“ ist derzeit ein regelmäßiges Format bei allen Thüringer Lokalsendern zu sehen. Außerdem produziert und moderiert er den „Politischen Aschermittwoch aus Suhl“ für den MDR. Der musikalische Leiter der Frankenfestspiele, Rudolf Hild, entdeckte ihn bei einer Show in Suhl für das Freilichttheater in Röttingen. Dort stand er bislang sieben Mal auf der Bühne.

Rudolf Hild

wurde 1961 in Ruhla geboren. Schon seit seiner frühen Jugend begeistert er sich für Musik. Er spielt Klavier, Akkordeon und Posaune, schrieb erste eigene Stücke, sang im Männerchor und studierte später Dirigieren und Komponieren an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar. Seit 1986 lebt er in Meiningen. Am Meininger Theater war er als Studienleiter, Kapellmeister und Schauspielkapellmeister tätig. Seit 2003 arbeitet er freischaffend und komponiert und arrangiert unter anderem für die Frankenfestspiele Röttingen. Im Jahr 2016 verlieh ihm die Stadt Ruhla die Ehrenbürgerschaft.