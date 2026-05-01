Über viele Jahre prägte Mária Rozália Kästner das öffentliche Leben in Wasungen mit – hier fand die gebürtige Ungarin eine neue Heimat. 1990 trat sie zunächst für den Fachbereich Archiv und Kultur in den Dienst der Stadt. Sie strukturierte das Stadtarchiv und vereinte die fotografische Sammlung der AG Stadtgeschichte mit vorhandenen Fotografien zum ersten Bildarchiv. An Gründung, Konzept sowie Aufbau des Stadtmuseums war sie maßgeblich beteiligt und führte das Haus als Leiterin bis 2012.