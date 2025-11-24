Das Forum in der m&i-Fachklinik zusammen mit dem DGUV (Landesverband Mitte der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) richtete sich an alle, die in der Versorgung Unfallverletzter tätig sind.
Stärkung der Zusammenarbeit der Disziplinen: Bereits zum fünften Mal hat die m&i-Fachklinik Bad Liebenstein zum D-Ärzte-Forum eingeladen.
