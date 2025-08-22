Im Alter von 100 Jahren Gründer der konkreten Poesie – Eugen Gomringer ist tot

Rehau - "Schweigen". Vierzehnmal ordnete Eugen Gomringer das Wort an, in drei Spalten und fünf Zeilen. Nur in der Mitte des Gedichts blieb eine sprachliche Lücke. Sie zeigt das Schweigen, auch wenn das Wort selbst fehlt. Eugen Gomringers "Schweigen" erschien 1960 in der Gedichtsammlung "33 konstellationen". Nun ist der Lyriker selbst für immer verstummt und wird eine Lücke hinterlassen. Am Donnerstag ist Gomringer im Alter von 100 Jahren in seiner Wahlheimat Bamberg gestorben, wie sein Sohn Stefan Gomringer am Freitag mitteilte.