Köln - Der Schriftsteller Jürgen Becker ist tot. Er sei im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in Köln gestorben, teilte sein Sohn, der Fotograf Boris Becker, der Deutschen Presse-Agentur mit. Jürgen Becker sei am Donnerstag "friedlich zu Hause in meinem Beisein eingeschlafen". Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.