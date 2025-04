Der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Bags steigerte den Umsatz in den der ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Er legte um 8,5 Prozent auf 4,13 Milliarden Euro zu. Dennoch blieb der Konzern hinter den Erwartungen der Experten zurück. Vor allem in Asien und dem pazifischen Raum, dem wichtigsten Markt des Konzerns, verlief das Geschäft enttäuschend. Grund dafür sind Probleme in China.