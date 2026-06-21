Mit rund 230 Mitgliedern ist der Sportverein Fortuna Möhra im Vereinsleben des Lutherstammortes und des Moorgrundes ein Schwergewicht, denn ein Großteil des sportlichen Lebens ist hier versammelt, ja konzentriert. Stolz erklärt Peter Albrecht vom dreiköpfigen geschäftsführenden Vorstand: „Wir sind ein Mehrspartenverein.“ Folgerichtig gibt es eine stattliche Liste als Beleg. Den Schwerpunkt bildet der Fußball, der seit einigen Jahren in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Schweina-Gumpelstadt mit Enthusiasmus betrieben wird. Möhra kann auf einen großen Stamm von Aktiven verweisen; bis auf A-Junioren, die zurzeit nicht in Mannschaftsstärke antreten können, ist der Verein im Spielbetrieb in allen Altersklassen präsent.