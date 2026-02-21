Beleidigungen, Mobbing, Prügeleien – Gewalt gehört in verschiedenen Formen zum Schulalltag dazu. Statt das einfach so hinzunehmen, setzt sich die Lutherschule damit auseinander und widmete dem Thema ein zweitägiges Präventionsprojekt. Dieses sollte den Schülern der Klassen 5 bis 10 unterschiedliche Wege zeigen, um Gefühle auszudrücken und alternative Strategien zeigen, um Konflikte zu lösen. In dem Umfang ein Novum für die Zella-Mehliser Regelschule.