Beim Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga Südthüringen zwischen dem Erlauer SV Grün-Weiß und dem SV Schleusegrund Schönbrunn versuchte der Moderator der Einheimischen immer wieder die Zuschauer zu motivieren, die Gastgeber-Elf mit „Grün-Weiß, Grün-Weiß“ anzufeuern. Er schien allerdings vergebens auf eine lautstarke Antwort von den Rängen zu warten. Ein Grund könnte möglicherweise die Anzugsordnung an diesem Sonntagnachmittag gewesen sein, denn die gastgebende Mannschaft vom Erlauer SV Grün-Weiß lief in schwarzen Trikots auf, während die Gäste aus Schönbrunn „zufälligerweise“ in grün-weißem Outfit antraten. Der Motivationsversuch ging letztendlich sogar nach hinten los, denn die „anderen“ Grün-Weißen, also die Schönbrunner, gewannen ihr Gastspiel mit 5:2.