Lungentag: Kreative Ideen auf der Bühne gezeigt

Organisiert wurde der Lungentag wie jedes Jahr vom Facharztzentrum Sonneberg-Coburg. Für zusätzlichen Gesundheits-Spaß sorgten das Energy-Bike mit freundlicher Unterstützung der Sibylle Abel Stiftung, AI-Brillen für einen Blick in die Lunge, gesunde Snacks, ein spannendes Zuckerquiz, die Rollstuhl-Rallye der Firma Blaschke und viele weitere Mitmachaktionen. „Der 25. Lungentag hat wieder einmal gezeigt, wie viel Engagement und Kreativität die Schüler mitbringen, wenn es darum geht, das Bewusstsein für Lungengesundheit spielerisch und informativ zu fördern. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr“, sagt eine Mitarbeiterin des Facharztzentrums Sonneberg-Coburg.