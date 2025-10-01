Lungentag: Kreative Ideen auf der Bühne gezeigt

Der 25. Lungentag – wer hat’s erfunden? Dr. Manfred Franke natürlich! Der Pneumologe (Lungenarzt) hat 1997 den allerersten Lungentag für Sonneberger Schüler ins Leben gerufen, um junge Leute vor den Rauchgefahren zu warnen. Damit war der Mediziner seiner Zeit weit voraus. Mittlerweile gibt es einen deutschlandweiten und einen internationalen Lungentag. Und auch in der Spielzeugstadt ist nach Angaben von Stadtsprecherin Cindy Heinkel seit den Anfängen viel passiert: Heute geht’s bei diesem Veranstaltungsformat um Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Nachhaltigkeit.