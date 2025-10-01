 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Kreative Ideen auf der Bühne gezeigt

Lungentag Kreative Ideen auf der Bühne gezeigt

Beim Lungentag im Stadtteilzentrum Wolke 14 in Sonnberg erleben vor wenigen Tagen etwa 150 Schüler Gesundheitsthemen hautnah.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Lungentag: Kreative Ideen auf der Bühne gezeigt
1
Ein gelungener Vormittag in Sachen Gesundheit war der 25. Lungentag in der Wolke 14 für 150 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Landkreis. Foto: privat

Der 25. Lungentag – wer hat’s erfunden? Dr. Manfred Franke natürlich! Der Pneumologe (Lungenarzt) hat 1997 den allerersten Lungentag für Sonneberger Schüler ins Leben gerufen, um junge Leute vor den Rauchgefahren zu warnen. Damit war der Mediziner seiner Zeit weit voraus. Mittlerweile gibt es einen deutschlandweiten und einen internationalen Lungentag. Und auch in der Spielzeugstadt ist nach Angaben von Stadtsprecherin Cindy Heinkel seit den Anfängen viel passiert: Heute geht’s bei diesem Veranstaltungsformat um Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Nachhaltigkeit.

Nach der Werbung weiterlesen

Der diesjährige Lungentag am Freitag, 26. September im Stadtteilzentrum „Wolke 14“ war ein voller Erfolg. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen aus dem Landkreis Sonneberg tauchten an diesem Tag in die faszinierende Welt der Lungengesundheit ein. Wie kann ich das lebenswichtige Organ schützen, stärken und damit meinem Körper und meiner Gesundheit Gutes tun? Das waren Fragen, die unter anderen im Mittelpunkt standen, so die Sprecherin.

Wanderpokal nach Schalkau

Höhepunkt des 25. Lungentages waren die Projektpräsentationen der teilnehmenden Schulen. Die jungen Teilnehmer überzeugten mit vielfältigen Beiträgen: Kurze Bühnenstücke, selbstgedrehte Kurzfilme und ein digitaler, nachhaltiger Kalender auf der Schulhomepage brachten frischen Wind und kreative Ideen auf die Bühne. Die Schüler der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Johann Wolfgang von Goethe in Schalkau durften den gläsernen Wanderpokal in Empfang nehmen. Dicht gefolgt auf den Plätzen zwei und drei von den Teams des Hermann-Pistor-Gymnasiums Sonneberg und der TGS Joseph Meyer Föritztal.

Organisiert wurde der Lungentag wie jedes Jahr vom Facharztzentrum Sonneberg-Coburg. Für zusätzlichen Gesundheits-Spaß sorgten das Energy-Bike mit freundlicher Unterstützung der Sibylle Abel Stiftung, AI-Brillen für einen Blick in die Lunge, gesunde Snacks, ein spannendes Zuckerquiz, die Rollstuhl-Rallye der Firma Blaschke und viele weitere Mitmachaktionen. „Der 25. Lungentag hat wieder einmal gezeigt, wie viel Engagement und Kreativität die Schüler mitbringen, wenn es darum geht, das Bewusstsein für Lungengesundheit spielerisch und informativ zu fördern. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr“, sagt eine Mitarbeiterin des Facharztzentrums Sonneberg-Coburg.

Das Lob und die Begeisterung gibt auch Bürgermeister Heiko Voigt gern zurück. Seit Jahren unterstützt die Stadt Sonneberg aktiv, indem sie die Wolke 14 für dieses Event zur gesundheitlichen Aufklärung kostenlos zur Verfügung stellt: „Der Lungentag zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Schulen, Ärzte, Stadt, Landkreis und viele Partner Hand in Hand arbeiten.“

Hier geht’s zum Lungentag-Video:

https://faz-sonneberg.protonet.info/public_links/BWZgt0qNmO2juiGoRfBm-g