Lungenentzündungen: Mykoplasmen-Infektionen beschäftigen Kinderärzte

Weimar (dpa/th) - Thüringens Kinder- und Jugendärzte beobachten in diesem Jahr besonders viele Infektionen mit Mykoplasmen. "Das ist sehr merkwürdig dieses Jahr und habe ich in 20 Jahren Praxis nicht erlebt", sagte der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Thüringen, Dirk Rühling, der in Weimar praktiziert. "Wir haben selten so viel Antibiotika wie diesen Sommer herausgegeben." Grundsätzlich seien die Infektionen gut behandelbar, manchmal gebe es aber auch schwerere Verläufe.