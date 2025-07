Greifswald - Angesichts jüngster Ausbrüche der Rinderkrankheit "Lumpy Skin Disease" (LSD) in Frankreich und Italien warnt das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) vor einem Ausbruch des Virus in Deutschland. "Maßnahmen zur Verhinderung einer Einschleppung, aber auch zur Früherkennung durch Abklärungsuntersuchungen müssen daher weiter verstärkt werden", teilte das FLI, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, in Greifswald mit.