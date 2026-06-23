Luigi Pantisano: Aufregung um linken CDU-Faschismusvorwurf

Auch in der Linken gab es Irritationen, vor allem im Osten, wo die Linke mit der CDU häufig kooperiert, um der AfD keine Macht zu geben. In Sachsen-Anhalt diskutiert die Linke, ob sie bei einem möglichen Wahlsieg der AfD eine CDU-geführte Landesregierung unterstützen könnte. „Die CDU mit der AfD gleichzusetzen ist falsch und deshalb ist es richtig, dass sich Luigi Pantisano entschuldigt hat“, sagte Thüringens Linken-Chefin Katja Maurer auf Nachfrage unserer Redaktion. „Er zeigt damit, dass er die Realität der Ostverbände anerkennt, die bereits sehr konkret Mehrheitsverhältnisse gegen die AfD sicherstellen.“ Eva von Angern, Landtagswahl-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, sagte, Pantisanos Aussage sei nicht nur unglücklich, sondern inakzeptabel.