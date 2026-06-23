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  6. Aufregung um linken CDU-Faschismusvorwurf

Luigi Pantisano Aufregung um linken CDU-Faschismusvorwurf

Auch wenn der neue Linke-Chef sich inzwischen entschuldigt hat: Sein Faschismus-Vorwurf an die CDU schlägt Wellen – auch in Thüringen.

Luigi Pantisano: Aufregung um linken CDU-Faschismusvorwurf
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Der neue Linken-Ko-Chef Luigi Pantisano. Foto: Michael Bahlo/dpa

Nach einer Äußerung über vermeintlich „faschistische Politik“ der CDU wächst der Druck auf den frisch gewählten Linken-Parteichef Luigi Pantisano. Mehrere Unionspolitiker forderten seinen Rücktritt. Pantisano bat am Montag um Entschuldigung. „Meine Aussage, es gebe derzeit keinen Unterschied zwischen der Politik der CDU und der AfD, war verkürzt und in dieser Form falsch“, sagte er. „Dafür bitte ich um Entschuldigung, insbesondere bei denjenigen in der CDU, die immer wieder die Notwendigkeit einer klaren Brandmauer zur AfD betonen.“

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Pantisano hatte am Wochenende in einem Interview die CDU scharf angegriffen und gesagt: „Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst.“ Unionspolitiker reagierten empört. „Herr Pantisano hatte gestern die Chance, sich in Interviews von seiner niederträchtigen Unterstellung zu distanzieren. Das hat er nicht getan“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Die Linke müsse jetzt Klarheit schaffen. „Entweder er tritt als Vorsitzender sofort zurück oder die Meinung von Herrn Pantisano ist Parteimeinung.“

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Der Thüringer CDU-Landtagsfraktionschef Andreas Bühl sprach von einer Entgleisung. „Wer behauptet, zwischen CDU und AfD gebe es keinen Unterschied und der CDU faschistische Politik unterstellt, betreibt eine infame Gleichsetzung und verharmlost, was Faschismus und Nationalsozialismus tatsächlich waren und sind“, so Bühl.

Auch in der Linken gab es Irritationen, vor allem im Osten, wo die Linke mit der CDU häufig kooperiert, um der AfD keine Macht zu geben. In Sachsen-Anhalt diskutiert die Linke, ob sie bei einem möglichen Wahlsieg der AfD eine CDU-geführte Landesregierung unterstützen könnte. „Die CDU mit der AfD gleichzusetzen ist falsch und deshalb ist es richtig, dass sich Luigi Pantisano entschuldigt hat“, sagte Thüringens Linken-Chefin Katja Maurer auf Nachfrage unserer Redaktion. „Er zeigt damit, dass er die Realität der Ostverbände anerkennt, die bereits sehr konkret Mehrheitsverhältnisse gegen die AfD sicherstellen.“ Eva von Angern, Landtagswahl-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, sagte, Pantisanos Aussage sei nicht nur unglücklich, sondern inakzeptabel.

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Die Thüringer Linken-Landtagsfraktion beteiligte sich am Montag an der Debatte nicht. Unterdessen machte Fraktionschef Christian Schaft deutlich, dass er auch handfeste Proteste gegen die AfD unterstützt. „Der Bundesparteitag der AfD in Erfurt ist noch immer verhinderbar“, erklärte Schaft am Montag mit Blick auf die für Anfang Juli angesetzte Tagung der Rechtsaußen-Partei in der Erfurter Messe. Details dazu will Schaft am Mittwoch erläutern. mer   Seite 4