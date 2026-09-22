Luftverkehr: Wieder nächtliche Vermessungsflüge am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Langen (dpa/lhe) - Damit Flugzeuge sicher am Frankfurter Flughafen landen können, muss das entsprechende Landesystem regelmäßig überprüft werden. Das geschieht in der Regel nachts, wenn eigentlich ein Start- und Landeverbot gilt, damit die Präzision der Signale gut gemessen werden kann. Ein spezielles Flugzeug ist daher wieder von Donnerstag (24.9.) bis Sonntag (27.9.) jeweils zwischen 23.00 und 3.00 Uhr unterwegs - diesmal auf der Nordwestlandebahn, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) mitteilte.