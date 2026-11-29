Düsseldorf - Ein Eurowings-Jet mit 152 Passagieren an Bord ist kurz nach dem Start vom Düsseldorfer Flughafen nach einem Vogelschlag umgedreht. Die Besatzung habe Vibrationen an einem der Triebwerke festgestellt und sich aus Sicherheitsgründen vorsorglich für eine Rückkehr nach Düsseldorf entschieden, teilte ein Sprecher der Airline auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatte der "Westfälische Anzeiger" (wa.de) berichtet.
Luftverkehr Vogelschlag: Eurowings-Jet nach Teneriffa muss umkehren
dpa 29.11.2026 - 13:33 Uhr