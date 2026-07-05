London - Der britische Billigflieger Easyjet hat dem hartnäckigen Werben des US-Investors Castlelake doch noch nachgegeben. So stimmte Easyjet dem fünften Übernahmeangebot der Amerikaner "im Grundsatz" zu, wie die Unternehmen am Sonntag in London mitteilten. Dabei bietet Castlelake nun 6,90 britische Pfund je Aktie, womit Easyjet mit 5,2 Milliarden Pfund (knapp 6,1 Mrd. Euro) bewertet wird. Die Billigfluglinie hatte die vorigen Offerten alle abgelehnt, Castlelake aber eine Hintertür für eine Nachbesserung offen gelassen.