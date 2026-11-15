Andernorts entspannte sich die Lage dagegen bereits. Am Flughafen von Atlanta lief der Betrieb nach Angaben des Flughafens am Samstag weitgehend wieder normal. Auch am US-Hauptstadtflughafen Dulles bei Washington ging es am Samstagvormittag nach Beobachtung einer dpa-Reporterin ungewöhnlich ruhig zu. Einige für die Mittagszeit geplante Inlandsflüge, unter anderem nach Los Angeles, Detroit und Chicago, waren gestrichen, andere Verbindungen verspätet. Die große Mehrheit der Flüge sollte aber planmäßig starten. An den Gates war es vergleichsweise leer, selbst an den Sicherheitskontrollen gab es keine Warteschlangen.