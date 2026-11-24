Berlin - Europas größter Billigflieger Ryanair stellt ein riesiges Wachstumsprogramm für den Luftverkehrsstandort Deutschland in Aussicht - allerdings nur unter der Bedingung, dass die Bundesregierung unter anderem die Luftverkehrsteuer komplett abschafft. Der Plan umfasst nach Angaben der irischen Fluggesellschaft ein Volumen von 3,6 Milliarden US-Dollar (ca. 3,3 Milliarden Euro) und sieht unter anderem vor, das Passagieraufkommen in Deutschland von 17 auf 34 Millionen Passagiere im Jahr zu verdoppeln.