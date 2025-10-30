Luftverkehr: Preiskampf dämpft Lufthansa-Gewinn im Sommer

Frankfurt/Main - Ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten haben bei der Lufthansa im Sommer den Gewinn gedrückt. Obwohl die Zahl der Fluggäste im dritten Quartal um drei Prozent auf knapp 42 Millionen stieg, sank der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) im Jahresvergleich um ein Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Der Überschuss schrumpfte wegen eines negativen Steuereffekts sogar um 12 Prozent auf 966 Millionen Euro. Im Gesamtjahr soll der bereinigte operative Gewinn aber weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro liegen.