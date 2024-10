Augsburg (dpa/lby) - Eine Passagiermaschine ist am Flughafen Augsburg bei der Landung in eine Grünfläche geraten. Es seien nach erstem Stand keine Verletzten oder Sachschäden zu verzeichnen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Warum es zu dem Vorfall am Montag kam, war zunächst unklar. Auch, wie viele Menschen sich an Bord befanden und um was für eine Maschine es sich genau handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.