Die neue Flugverbindung sei ein weiterer Meilenstein in der seit 1999 bestehenden Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Kavala, teilte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) mit. "Sie stärkt nicht nur die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen, sondern ist auch ein wichtiges Signal an die rund 15.000 Nürnbergerinnen und Nürnberger mit griechischen Wurzeln. Sie können so ihre Familien noch einfacher besuchen."