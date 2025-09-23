Luftverkehr: Lufthansa in München so pünktlich wie seit 2014 nicht

München (dpa/lby) - Die Lufthansa hat die Probleme der vergangenen Jahre bei der Abfertigung am Münchner Flughafen nach eigenen Angaben in den Griff bekommen: In diesem Jahr ist die größte deutsche Fluggesellschaft am zweitgrößten deutschen Flughafen so pünktlich wie seit elf Jahren nicht. Das sagte der für den Münchner Standort zuständige Lufthansa Airlines-Vorstand Heiko Reitz. "Das ist wirklich ein absoluter Spitzenwert." Demnach sind über 70 Prozent der Lufthansa-Maschinen pünktlich. "Wir glauben, es geht auch noch ein klein bisschen mehr", sagte Reitz.