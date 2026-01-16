Luftverkehr: Frankfurter Flughafen trotz Zuwachs unter Vor-Corona-Niveau

Frankfurt/Main - Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden im vergangenen Jahr immer noch deutlich weniger Passagiere gezählt als vor der Corona-Pandemie. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf knapp 63,2 Millionen, wie der Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt mitteilte. Das waren aber immer noch über 10 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, als fast 70,6 Millionen Passagiere den Airport genutzt hatten.