München - Eine Air-France-Maschine auf dem Weg nach Seoul in Südkorea ist wegen eines Notfalls nach München umgeleitet worden. Nach Angaben des Airports landete das Flugzeug am frühen Abend in der bayerischen Landeshauptstadt. Eine Flughafensprecherin sagte, die Maschine sei nach der Notlandung zur Halteposition geschleppt worden. Informationen zum Notfall hatte sie zunächst nicht. Es gibt den Angaben zufolge keine Verletzten.