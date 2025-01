München - In den Osterferien soll der Betrieb am Flughafen München besser laufen als beim Chaos während des Oktoberfests, als es am Terminal 2 zu langen Schlangen und Wartezeiten kam. Dazu beitragen sollen unter anderem höhere Kapazitäten bei der Sicherheitsabfertigung am Terminal 2 - aber auch Änderungen bei der Flugplanung durch die Lufthansa, wie aus Berichten im Haushaltsausschuss des Landtages hervorgeht.