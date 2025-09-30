Luftverkehr: Flugausfälle bei Geschäftsreisen kosten 1,3 Milliarden Euro

Reisestörungen seien in Deutschland zur Normalität geworden, kritisiert Eugen Triebelhorn von TravelPerk. Sie seien dabei "längst nicht nur eine organisatorische oder finanzielle Frage", betont er. "Sie greifen tief ins Privatleben ein. Wenn Stress steigt, die Work-Life-Balance leidet und sogar Familienmomente verpasst werden, hat das direkte Auswirkungen auf Motivation und Produktivität. Unternehmen sollten diese Belastungen ernst nehmen." Und auch für die Unternehmen seien sie ein Problem: "Jedes verpasste Meeting kann auch ein geplatzter Deal sein."