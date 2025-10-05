Luftverkehr: Drohne auf Flugplatz in Dinkelsbühl gemeldet

Ein Rettungssanitäter sah demnach das unbemannte Flugobjekt am Samstagmittag zwischen dem sogenannten Hangar, einer Halle für Flugzeuge, der ADAC-Flugrettung und der Landebahn des Aero-Clubs. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie keine Drohne vor, wie ein Polizeisprecher sagte.