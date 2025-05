Erfurt (dpa/th) - Thüringens einziger internationaler Flughafen in Erfurt blickt auf 100 Jahre Luftfahrtgeschichte zurück. Sie begann am 10. Mai 1925 damals noch am "Roten Berg", wo heute der Thüringer Zoopark in der Landeshauptstadt angesiedelt ist. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde der zivile Luftverkehr in Erfurt eingestellt und 1957 wieder aufgenommen, teilte die Flughafen GmbH in Erfurt mit. In diesem Jahr erwartet der Flughafen etwa 200.000 Passagiere.