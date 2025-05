Erfurt (dpa/th) - Eine Hubschrauberbesatzung hat in Erfurt einen hilfsbedürftigen Mann in Sicherheit gebracht. Nach dem 67-Jährigen, der den Angaben zufolge an schwerer Demenz und Orientierungslosigkeit leidet, war auch aus der Luft gesucht worden, wie die Polizei mitteilte. Die Mitarbeiterin eines Pflegeheims in einem Erfurter Vorort hatte ihn am Sonntag als vermisst gemeldet.