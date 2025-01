Luft an der Landshuter Allee weiter mit Abstand am schlechtesten

Damit bleibt die Messstation am Mittleren Ring in München, an der im vergangenen Jahr noch 45 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresschnitt gemessen wurden, aber mit Abstand die mit dem bayernweit höchsten Wert. Auf Platz zwei landete die Messstation in der Angerstraße in Passau mit 27 Mikrogramm.