Damit soll in der Umgebung die Belastung der Luft mit dem giftigen Abgas Stickstoffdioxid verringert werden. Endgültig entschieden ist über das streckenbezogene Fahrverbot an der Landshuter Allee damit aber nicht. Dieser Beschluss werde im Februar, wahrscheinlich sogar erst im März fallen, sagte Umweltreferentin Christine Kugler in der Vollversammlung. Doch es könnte auch ganz anders kommen.