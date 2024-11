Luftreinhalteplan: München debattiert über verschärfte Diesel-Fahrverbote

München (dpa/lby) - Der Münchner Stadtrat diskutiert am Mittwoch (9.00 Uhr) über eine Verschärfung des Diesel-Fahrverbots in der Innenstadt. Das Referat für Klima- und Umweltschutz empfiehlt, die Regelung auf Diesel-5-Fahrzeuge auszuweiten, allerdings nur auf einem Abschnitt der Landshuter Allee, auf dem die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten wurden. Bisherige Maßnahmen für eine bessere Luft an vielbefahrenen Strecken wurden von Umweltschützern als nicht ausreichend kritisiert. Zudem kassierte die Stadt juristische Niederlagen.