Erfurt (dpa/th) - Die Feinstaubbelastung bleibt in Teilen Thüringens nach Daten des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hoch. An einer Messstation in Erfurt wurde ein Feinstaubgrenzwert in der Größenkategorie PM2,5 überschritten. Die Luft wurde im Luftqualitätsindex dort als "sehr schlecht" eingeordnet.