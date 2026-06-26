Luftqualität: Warum es weniger Ozonspitzen in Hessen gibt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Heiße Sommertage wie derzeit haben in der Vergangenheit häufig auch sehr hohe Ozonspitzenwerte mit sich gebracht - doch dies scheint sich mittlerweile geändert zu haben. Die Informationsschwelle für Ozon von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft werde im Vergleich zu Anfang der 2000er-Jahre und auch davor in Hessen deutlich seltener überschritten, erklärte Florian Ditas vom Luftmessnetz des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Mit anderen Worten: es werden deutlich seltener Spitzenwerte erreicht."