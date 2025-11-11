Luftqualität: Neu-Delhi setzt wegen Smogs auf Hybridunterricht an Schulen

Neu-Delhi - Wegen des starken Smogs müssen die Schulen in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi für alle Grundschüler einen Fernunterricht ermöglichen. Der sogenannte Hybridunterricht für Schüler bis zur fünften Klasse soll laut einer Anweisung der Behörden nicht nur in Neu-Delhi, sondern auch in der umliegenden Region eingeführt werden. Außerdem gelten strengere Beschränkungen für sämtliche Bau- und Abrissarbeiten sowie für bestimmte Transportaktivitäten. Bergbauarbeiten müssen vorerst eingestellt werden.