Lufthansa-Streik: Erneuter Lufthansa-Streik sorgt für Flugausfälle in München

Von den 880 geplanten Starts und Landungen am Mittwoch am Terminal 1 und 2 seien 380 abgesagt worden, sagte die Sprecherin weiter. Angaben zu möglichen Flugausfällen am Donnerstag konnte diese noch nicht machen. Das betrifft allerdings alle Airlines, gesonderte Zahlen für die vom Streik betroffenen Flüge der Lufthansa-Gruppe nannte der Flughafen nicht.