Luftfahrtunternehmen: Dienstleister N3 wartet so viele Triebwerke wie noch nie

Arnstadt (dpa/th) - Das Wartungswerk für Flugzeugtriebwerke in Arnstadt verbucht eine steigende Auslastung. Im vergangenen Jahr seien 155 Triebwerke überholt worden und damit so viele wie noch nie zuvor, sagte der Geschäftsführer von N3 Engine Overhaul Services, Stefan Landes. Die Firma in Thüringens größtem Gewerbegebiet Erfurter Kreuz ist ein Gemeinschaftsprojekt von Lufthansa Technik und Rolls-Royce und wird derzeit bei laufendem Betrieb erweitert. In diesem Jahr will N3 die Auslastung um 20 Prozent erhöhen und 185 Flugzeugantriebe warten. Den steigenden Bedarf führt Landes auf den wachsenden Markt von Interkontinentalflügen zurück.