Luftfahrt: Mehr Passagiere am Flughafen München - Iran-Krieg bremst

Luftfracht wächst

Die Luftfracht (ohne Post) legte um 5 Prozent auf 82.000 Tonnen zu und übertrifft inzwischen auch das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019. Treiber ist laut Flughafen "vor allem die steigende Zahl an Verbindungen zu Zielen außerhalb Europas, die zusätzliche Kapazitäten für Fracht in den Passagiermaschinen bieten". Im weiteren Jahresverlauf erwartet der Flughafen hier auch weiteres Wachstum.