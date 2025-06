Der Optik- und Elektronikkonzern Carl Zeiss investiert derzeit in seinen Gründungsort in Jena rund eine halbe Milliarde Euro. Der Umzug der verschiedenen Zeiss-Firmen in einen Neubau – darunter die börsennotierte Carl Zeiss Meditec AG – soll Anfang 2027 beginnen. Nach Unternehmensangaben beschäftigt Zeiss in seinen Jenaer Tochterfirmen derzeit fast 3.500 Mitarbeiter. Die Optik- und Elektronikgruppe gehört damit zu den größten Industriearbeitgebern in Thüringen. Hauptsitz des Zeiss-Konzerns ist Oberkochen in Baden-Württemberg.