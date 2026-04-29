Red Bull – in der Sportwelt ist das ein großer Name, ein Unternehmen, welches zum Partner zu haben der Wunsch vieler sportlich aktiver Menschen ist. Zu denen gehört auch Anton Schlütter vom Team der Flugschule am Dolmar in Kühndorf. Mit einer Einladung zum Red Bull Global Aerial Performance Camp Namibia ist für den 27-Jährigen ein Traum in Erfüllung gegangen. Das vorjährige Red Bull Global Aerial Performance Camp fand auf Grand Bahama statt. Die Veranstaltung brachte etwa 40 der weltweit führenden Aerial- und Aviation-Athleten (Luftakrobatik, Fallschirmspringen) zu einwöchigen Trainings am West End Grand Bahama Airport zusammen.